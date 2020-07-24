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بث مباشر.. إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول منذ 86 عاما

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:00 م
صورة مباشرة من داخل
صورة مباشرة من داخل المسجد
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البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم بثا مباشرا، لــ إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول منذ 86 عاما.

كما عرضت قناة " يور نيوز" مقطع تقرير فيديو يبرز توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  إلى آيا صوفيا لأداء صلاة الجمعة بعد تحويلها إلى مسجد".

وظهر أردوغان فى الفيديو ومعه مجموعة من الحاشية التي تسير خلفه".

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،  قرارًا استفزازيًا جديدًا لأوروبا والعالم المسيحي بأن أعلن أن صور الفسيفساء التي تصور وترسم شخصيات مسيحية داخل آيا صوفيا ستغطى بستائر، وذلك بعد تحويل المبنى إلى مسجد. 

وقال المتحدث باسم أردوغان، إبراهيم كالين: "جميع صور الفسيفساء لشخصيات مسيحية داخل آيا صوفيا ستغطى بستائر خلال الصلوات مع استمرار العمل لإعداد المبنى لتحويله إلى مسجد".

وأضاف أن رسومات أخرى لا تشكل عائقًا أمام المصلين لأنها بعيدة عن اتجاه القبلة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت ستظل مكشوفة طوال الوقت.

وكانت السلطات قالت قبل أيام إن صور الفسيفساء ستُحجب إما بستائر أو بأضواء ليزر عند إقامة أول صلاة به، يوم الجمعة المقبل.


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