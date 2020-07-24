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حوادث

للقضاء على المخالفات.. الداخلية تواصل حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:53 م
الداخلية تواصل حملاتها
الداخلية تواصل حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات الازالة
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .

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