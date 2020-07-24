للقضاء على المخالفات.. الداخلية تواصل حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة.





وأسفرت الحملات عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن.



