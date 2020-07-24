قبل انطلاقها غدا.. معلومات رقمية تلخص منظومة امتحانات الدبلومات الفنية 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بعض المعلومات الرقمية التي تخص ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 ، المقرر انطلاقه غدا السبت الموافق 25 يوليو 2020 .
اقرأ أيضا |
إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021
حيث قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني : يؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالب وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.
وأضاف نائب وزير التعليم أنه سيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 6/8/2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25/8/2020.
وأوضح نائب وزير التعليم ، أنه يبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات.
اقرأ ايضا |
كما أشار نائب وزير التعليم إلى أنه يبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضو، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضــو.
جدير بالذكر ان طلاب الدبلومات الفنية سوف يبدأون غدا السبت امتحاناتهم النظرية ، بإمتحان مادة اللغة العربية داخل اللجان .
أما عن امتحان التربية الدينية ، فقد أوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري غدا السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.