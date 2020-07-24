استعدادا لتصفيات آسيا.. بينتو مديرا فنيا لمنتخب الإمارات ومحمود فايز مساعدا له

أعلن الاتحاد الاماراتى لكرة القدم تعيين خورخي بينتو مديرا فنيا للمنتخب الاول لكرة القدم استعدادا لتصفيات اسيا المؤهله لبطولتى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023 .

وكان الاتحاد الاماراتى أعلن تعين محمود فايز مساعدا لبينتو محلل الاداء ومترجم هيكتور كوبر المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر .





‫وكتب فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اشكر دولة وشعب الامارات علي حسن الاستقبال كالعاده اهل كرم وجود واتحاد الكرة الإماراتي علي الثقه وشرف الانضمام للجهاز الفني كمدرب مساعد مع المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو‬





وأضاف : ‫اشكر الاصدقاء في الامارات ومصر والوطن العربي علي الدعم والكلام الجميل وان شاء الله مرحله جديده (صعبه) ولكن بالعمل والجهد نتخطاها‬ لتحقيق امال الشعب الاماراتي وطموحاته .