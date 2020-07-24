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رياضة

استعدادا لتصفيات آسيا.. بينتو مديرا فنيا لمنتخب الإمارات ومحمود فايز مساعدا له

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:24 م
محمود فايز
محمود فايز
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الاماراتى لكرة القدم تعيين خورخي بينتو مديرا فنيا للمنتخب الاول لكرة القدم استعدادا لتصفيات اسيا المؤهله لبطولتى مونديال 2022 وكأس اسيا 2023 . 

وكان الاتحاد الاماراتى أعلن تعين محمود فايز مساعدا لبينتو محلل الاداء ومترجم هيكتور كوبر المدير الفنى الاسبق لمنتخب مصر .

‫وكتب فايز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : اشكر دولة وشعب الامارات علي حسن الاستقبال كالعاده اهل كرم وجود واتحاد الكرة الإماراتي علي الثقه وشرف الانضمام للجهاز الفني كمدرب مساعد مع المدير الفني الكولومبي خورخي لويس بينتو‬

وأضاف : ‫اشكر الاصدقاء في الامارات ومصر والوطن العربي علي الدعم والكلام الجميل وان شاء الله مرحله جديده (صعبه) ولكن بالعمل والجهد نتخطاها‬ لتحقيق امال الشعب الاماراتي وطموحاته .
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