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بين الناس

رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:11 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمر خالد
فى كل أزمة تمر بها البلاد مهما كانت شدة الأزمة، تنهض البلاد بشبابها، و هؤلاء ظهرت شهامتهم عندما شهدت مصر موجة من السيول والأمطار الشديدة التي أثرت بشكل سلبي على كثير من المناطق والمنازل وحتى السيارات، حيث توقفت الشوارع وغرقت عشرات السيارات في الشوارع.


وفى هذه اللحظات ظهر مجموعة من الشباب الذين مثلوا القشة التى أنقذت الغريق وبدأوا فى إنقاذ العالقين بسيارتهم من الشوارع بسيارتهم المجهزة بخاصية الدفع الرباعى ، وكان على رأس هؤلاء الشباب شريف خيرى الذى بدأ بالمبادرة وكتب أرقامه التليفونية الخاصة وأرقام زملائه على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى ليتواصل معهم جميع العالقين فى الشوارع .


وتتكرر الشهامة وفطرة مساعدة الغير التى يتصف بها المصريون بشكل عام ، حيث استجاب شريف خيرى لشاب قام بدعوته هو وأصدقائه لزفافه بسياراتهم وحضور زفافه و نقلت عدسة صدى البلد تفاصيل الزفاف الذى جمع كل الإيجابيات التى يتصف بها الشباب المصرى ، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء أمس الخميس .


ولطالما اعتدنا من مجلس الوزراء تسليط الضوء على المهام والإيجابيات التى يقوم بها الشباب ، وذلك وعيًا منهم بأهمية دور الشباب فى المجتمع ، وظهر ذلك على مستوى الجمهورية .


فيما وجه صدى البلد الشكر للعاملين بمجلس الوزراء تحديدًا لجنة الإستغاثات الطبية ، حيث دائمًا ما تتدخل فى حل مشاكل المواطنين بالتواصل مع صدى البلد ورصد جميع المشاكل .


"يارب إستخدمنى ولا تستبدلنى أبدًا" ..هكذا كتب شريف خيرى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى فيسوك فور الإعلان عن ذهابه لمشاركة الشاب فى زفافه ، ولم يتأخر "خيرى" عن تلبية طلبه وذهب للزفاف برفقة أصدقائه وكان سببًا لسعادة شاب مثله هو وعروسه فى أهم لحظات حياته. 






رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
رجل العاصفة يعود ..استجاب لشاب طلب حضور زفافه بالسيارات ..صور
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