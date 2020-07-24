تعرف على خطوات التسجيل الإلكترونى لأداء اختبارات القدرات بتربية موسيقية حلوان





وتيسيرًا علي الطلاب أتاحت وزارة التعليم العالي الفرصة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.





يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، على الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg





وصرح الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية انه فى حال رغبة طلاب الثانوية العامة فى دخول اختبارات القدرات لكلية التربية الموسيقية بالزمالك ، يجب اتباع الخطوات التالية:





- الدخول على موقع مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى و تسجيل بياناته اولا





- الدخول على موقع جامعة حلوان وتسجيل بياناته مرة اخرى لكى يظهر له كود الدفع الخاص بالمصروفات الخاصة باختبارات القدرات البالغة 400 جنيه .





- يحتفظ الطالب بهذا الكود ويتوجه الى خدمات الدفع الالكترونى و هى 9 اماكن يمكن الدفع من خلالها، ومن ضمنها خدمات دفع "فورى و مصارى و البريد المصرى و البنوك" و غيرها .





- بعد الدفع؛ يجب على الطالب الاحتفاظ بإيصال السداد؛ لتسجيله على موقع الجامعة .