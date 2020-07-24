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رياضة

اختيار المدرب أولا.. خالد بيومي يعلق على محاولة ريال مدريد ضم محمد صلاح

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:12 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
علق المحلل الكروي خالد بيومي على ارتباط  النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بالانضمام إلى فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وكانت تقارير أشارت خلال الأسابيع الماضية إلى اهتمام كل من ريال مدريد وإنتر ميلان  بضم محمد صلاح.


وقال خالد بيومي في تصريحات لـ " صدى البلد":" بالطبع أؤيد خوض محمد صلاح لتجربة جديدة وتحدٍ جديد في دوري مختلف لنجم فرض نفسه على العالم، إذا كانت هناك عروض حقيقية فعلا".


وأضاف:" أرى أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول استطاع أن يخرج من محمد صلاح مالم نكن نتوقعه، لذلك على صلاح  اختيار المدرب الذي سيتعامل معه قبل أي شيئ إذا قرر مغادرة ليفربول".


وتابع:" اعتقد انه من الصعب على أي لاعب في العالم أن يحقق ما حققه محمد صلاح إلا بعد سنوات طويلة".
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