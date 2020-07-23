وكيل إسباني يكشف حقيقة اقتراب توقيع ريال مدريد مع محمد صلاح|خاص

لا يزال اسم الدولي المصري محمد صلاح مرتبطا بـالإنتقال إلى ريال مدريد الإسباني، مع كل موسم خاصة مع التألق والمستوى الثابت الذي يقدمه الفرعون في الملاعب الإنجليزية موسما تلو الآخر.









وسيطر اسم محمد صلاح على عناوين الصحف العالمية لمغادرة ليفربول مع كل موسم الأمر الذي جعل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز يعلق على الموضوع.









وقال كلوب: "صلاح ومانى لن يرحلا عن ليفربول، لأنه ليس هناك تحدٍ أفضل من النجاح مع الريدز".









وقال فرانسيسكو خافيير وكيل كرة اللاعبين الإسباني في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "من الصعب التنبؤ بصفقات ريال مدريد الفترة المقبلة لأن إدارة بيريز لا تعرف كيف تتخلص من جاريث بيل بسبب راتبه المرتفع، أعتقد أن صلاح لن يأتي إلى ريال مدريد. يجب أن يكون هنا بالفعل مستقبله في إنجلترا وليس هنا".









وتابع " محمد صلاح يجب أن ينهي حياته المهنية في انجلترا أعتقد أنه الأفضل بالنسبة له، طريقة اللعب والأجواء مناسبة جدا بالنسبة له، غير ان التكييف مع ريال مدريد يحتاج إلى وقت وصلاح أصبح الان بعمر الـ28".







