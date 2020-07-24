التعليم العالي في أسبوع.. اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.. وإعلان تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2020

التعليم العالي في اسبوع

بعد مرور 60 عاما على القديم.. ننشر تفاصيل القانون الجديد للبعثات بالتعليم العالي

خلال اجتماع الأعلى للجامعات.. عبد الغفار يستعرض الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

التعليم العالي تعلن تفاصيل اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات لطلاب الثانوية العامة 2020









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لوضع قواعد اختبارات القدرات والتنسيق وخطة العام الدراسي الجديد.





أعلن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث عن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 149 لسنة 2020 بشأن تنظيم البعثات والمنح والاجازات الدراسية.









وتضمنت أحكام هذا القانون العديد من الأحكام التي تعكس التطور في مجال الابتعاث وتعالج العديد من الثغرات في القانون القديم ولعل أبرزها التالي :









• التنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسي أو عام دراسي بالخارج أو أي نوع من أنواع الإيفاد او البرامج التدريبية أوالدراسية وذلك لضمان مرونة القانون في أي نوع مستجد من الدراسات والبعثات .









• اتساع نطاق تطبيق أحكام القانون على العاملين بالدولة أيا كانت طريقة شغلهم لوظائف ( تعيين – تعاقد ) فضلا على تطبيقه على كافة المستفيدين من أحكام ليضمن استفادة كافة فئات المجتمع كطلبة الجامعات والنابغين من برامج الابتعاث المختلفة .









• تحديد طبيعة العلاقة بين الدولة وجهة الابتعاث وهي الجامعة أو الجهة الموفد إليها الموفد لتلقي البعثة أو الاجازة الدراسية تضمن قيام مكتب البعثات المختص بتلقي تقارير عن مدى استجابة الموفد لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها وهو ما لم يكن متاحا طبقا للقانون القديم وذلك حتى يمكن متابعة التطور الدراسي للموفد.









• السماح باستمرار الموفد المتفوق في دراسته للحصول على المؤهل الأعلى وهي أمور لم تكن متاحة في القانون السابق، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.









• إلزام الموفدين بالإشارة إلى اسم " جمهورية مصر العربية " والجامعة الموفدة " عند نشر أبحاث جهة الابتعاث لضمان استفادة الدولة مما ينشره الموفدين من أبحاث أثناء فترة البعثة ورفع تصنيف الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مؤشرات الأبحاث .









جدير بالذكر أن القانون القديم رقم 112 لسنة 1959 الخاص بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة كشف العديد من الثغرات والمشاكل العملية في الاستفادة من البعثات والمبعوثين خاصة ما يتعلق بعلاقة الدولة بالموفد، وأسس الإشراف عليه وتعظيم الاستفادة منه، وما يحققه من نجاحات، وما ينشره من أبحاث أثناء فترة البعثة، وكذلك ما ظهر من مشاكل عملية في تنفيذ الالتزام الواقع على الموفد بخدمة جهة عمله التي أوفدته للبعثة، فضلا على عدم تحديد القواعد الحاكمة لعلاقة الدولة بجهة الابتعاث (الجامعة أو المركز الموفد إليه الموفد).









بينما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى الثلاثاء الماضي برئاسة د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.









وفي بداية الإجتماع ، ثمن الوزير جهود الجامعات والمعاهد وغرفة العمليات بالمجلس الأعلى للجامعات، في متابعة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الجامعي 2019/2020 بالجامعات والمعاهد، وحل جميع المشاكل وتذليل العقبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوفير الإمكانات للطلاب وجميع القائمين علي اعمال الامتحانات.









وفي هذا الإطار استعراض د.عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ورئيس اللجنة المشكلة لمتابعة أعمال الامتحانات تقرير حول موقف امتحانات الجامعات خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 20/7/2020، حيث بلغ اجمالي عدد الجامعات التي أجري بها امتحانات 27 جامعة، تضم 405 كليات، حيث بلغ عدد الطلاب المقيدين بالفرق النهائية والذين لهم حق دخول الامتحانات 446528 طالبا وطالبة، وقد أدى الامتحانات 396681 طالبا وطالبة بنسبة 89% تقريبًا، وبلغ الغياب 30592 طالبا وطالبة بنسبة 7%، بينما بلغ عدد الطلاب المعتذرين عن حضور الامتحانات 19252 طالبا وطالبة بنسبة 4 % تقريبًا.









ووافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة لعام 2020، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020 للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، علي ان تبدأ أعمال التنسيق للمرحلة الأولى عقب إنتهاء اختبارات القدرات.









كما اعتمد المجلس نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي شهاده الثانوية العامه وما يعادلها من(الشهادات العربية والاجنبية) والشهادات الفنيه والشهادة الثانوية الازهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2020/2021.









ووجه الوزير بتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والسادة القائمين علي تنظيم أعمال التنسيق والاختبارات بالكليات، من خلال اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.









وفي إطار الجدول الزمني لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2020، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، وذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين علي تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.









وتيسيرًا على الطلاب وفي إطار منظومة الحكومة الإلكترونية التي تدعمها الدولة بجميع أجهزتها، قامت وزارة التعليم العالي بإتاحة الفرصة أمام أبنائنا الطلاب؛ لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك خلال الفترة من يوم السبت الموافق 8/8/2020 حتى يوم الخميس الموافق 20/8/2020.









وفيما يلي قائمة بأسماء الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-









1. كليات الإعلام.





2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).





3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات "حلوان - دمياط – بنها – بني سويف".





4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.





5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.





6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.





7. شعبتا التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).





8. كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).





9. كليات التربية الرياضية.





10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.





11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).











