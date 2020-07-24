في زمن الكورونا.. إنجلترا تشهد 3 معجزات كروية





، ليفربول ، الذي أنهى صيام 30 عاما بدون لقب الدوري الإنجليزي. وشهد الموسم الحالي في إنجلترا، أحداثا لا تكرر كثيرا، قد تكون أشبه بالمعجزات الكروية، لعل أبرزها





ويستعرض " صدى البلد" 3 معجزات كروية شهدتها إنجلترا هذا الموسم:





ليفربول بطلا للبريميرليج





أخيرا وبعد غياب 30 عاما استطاع ليفربول بقيداة نجمه المصري محمد صلاح أن يتوج بطلا لمسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما ظن البعض خلال السنوات الماضية أن تتويج ليفربول بهذا اللقب يعد أمر مستحيلا، بسبب سوء الحظ " غير طبيعي" الذي لازم الريدز خلال السنوات المقبلة.









ليفربول كان قريبا من حصد الدوري الإنجليزي عام 2014، لكن "زحقلة" جيرارد الشهيرة؛ تسببت في ضياع اللقب.





أيضا الموسم الماضي تصدر الدوري لفترة طويلة، لكن نتائجه تراجعت في الدور الثاني، ليفقد اللقب بفارق نقطة وحيدة لصالح مانشستر سيتي.





ليدز يونايتد يصعد للبريميرليج





بعد 16 عاما من الغياب؛ صعد ليدز يونايتد أخيرا إلى مسابقة الدوري الإنجليزي، بعد تتويجه رسميا بلقب التشامبيونشيب.





ليدز يونايتد كان قريبا من الصعود إلى البريميرليج الموسم الماضي، حيث كان متصدرا للتشامبيونسيب حتى شهر فبراير، لكنه خسر 6 نقاط من أصل 13 لقاء، لينهي المسابقة المركز الثالث ويشارك في المحلق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي، لكنه فشل ايضا في حجز تذكرة الصعود عن طريق لعب الملحق.





ويكومب واندرارز يصعد إلى التشامبيونشيب





استطاع فريق ويكومب واندرارز أن يصعد إلى التشامبيونشيب هذا الموسم لأول في تاريخيه الممتد لـ ١٣٣ سنة .