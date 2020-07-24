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البترول: منظومة ATG مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة لمراقبة محطات الوقود

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:45 م
حمدي عبدالعزيز
حمدي عبدالعزيز
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عبد الخالق صلاح

قال حمدي عبدالعزيز ، وكيل وزارة البترول، إن الوزراة تستهدف عددا من المشروعات الجديدة الهامة لتحديث وتطوير القطاع بكافة مجالاته المختلفة للنهوض ومواكبة ما يجري حوالنا عالميا من تقدم هائل وكبير. 


وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، من بين المشروعات التي تولي الوزارة الاهتمام بها مشروع مراقبة محطات الوقود بنظام الـ ATG لمراقبة  أرصدة الوقود ومنع التهريب لافتا أنها مرتبطة آليا بغرفة عمليات الوزارة.


أضاف أن المنظومة الجديدة تتيح للوزارة معرفة موقف توافر الوقود بجميع المحطات على مستوى الجمهورية ومراقبة الخزنات بشكل دقيق ومحدد للقضاء على أي تلاعب أو تهرب أو مخالفات. 

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