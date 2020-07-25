القمامة تحاصرنا.. استغاثة من أهالي قرية أبوصير في بنى سويف للمسئولين

شكا المواطن احمد سلمي كامل غرابة، من سكان قريه أبوصير الملق، مركز الواسطي، محافظة بنى سويف ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة.





ويقول فى رسالته : نحن منذ سنوات عديده نعاني من عدم رفع القمامه من منطقه نخل هنداوي قريه ابوصير الملق، ومع رغم ذلك ان عربه القمامه الخاصه بمجلس القريه تجمع القمامه من جميع القرى؛ الا هذه المنطقه يتجاهلونها في كل شيء، وتحدثنا كثيرا مع رئيس القريه، ولم يتحرك بأي إفاده، ونجد في لانهاية المُحصلين ليأخذوا منها المقابل الشهري لجمع القمامة.

ويمكن التواصل مع القارئ على الرقم : 01281099357

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.