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تعليم

عميد زراعة عين شمس: نسبة الحضور بامتحانات طلاب الفرق النهائية 99%

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:31 م
الدكتور احمد جلال
الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة
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حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عيمد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن امتحانات طلاب الفرق النهايئة تسير بشكل هادي للغاية دون أي معوقات، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.


وأضاف أنه يتابع الامتحانات ويتفقدها يوميا، ونسبة الحضور بالامتحانات، مشيرا إلى أن نسبة الحضور تتخطي 99% وبعض المواد تكون نسبة الحضور 100% منذ انطلاقها يوم 11 يوليو.


وأكد أحمد جلال أن الكلية تقوم بإجراءات احترازية كثيفة بامتحانات الفرق النهائية والزام جميع الطلاب والعاملين وهيئة أعضاء التدريس بالكمامة ووضع الكحول للطلاب واستخدام الكلور للتطهير قبل وبعد الامتحان للحفاظ علي الجميع.
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