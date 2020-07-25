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بين الناس

مواطن يناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في مصاريف المعيشة وتعليم أبنائه

السبت 25/يوليه/2020 - 03:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن حسن كمال السيد  ، ، ويسكن بالجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في مصاريف المعيشة وتعليم أبنائه  .

ويقول فى رسالته : إنه يعمل باليومية في مصنع طوب، وذلك منذ الصبح الباكر حتى غروب الشمس من أجل إطعام أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة ويعيش في مسكن محدود المساحة بالإيجار وليس له دخل ثابت أو مصدر رزق لسد نفقاته اليومية من معيشة وتسديد إيجار. 
وأضاف : الديون تحاوطنى من كل اتجاه من فواتير كهرباء وإيجار ولا أملك أى دخل أو معاش لسداد تلك الديون، بالإضافة لمصاريف المعيشة لأسرتى وأبنائى .

للتواصل مع الحالة: 0109956245
أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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