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أخبار العالم

إعادة رجل أمن ضمن الوفد المرافق لأمير الكويت في أمريكا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:35 م
قرار بإعادة رجل أمن
قرار بإعادة رجل أمن ضمن الوفد المراقف لأمير الكويت
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قسم الخارجي
أمر وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح بإعادة رجل أمن ضمن الوفد الأمني المرافق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أمريكا، بحسب صحيفة "القبس".

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن وزير الداخلية الكويتي أحال رجل الأمن إلى الشؤون القانونية، بعد تصويره موكب أمير الكويت ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، ذكر الديوان الأميري الكويتي أن أمير البلاد وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو بحالة صحية مستقرة، لاستكمال العلاج.

وغادر أمير الكويت البلاد  فجر الخميس متجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية تكللت بالنجاح.
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