شوقي علام: يجوز للوالد شراء أضحية العيد لابنه والعكس.. فيديو

ن من لم يذهب إلى الحج؛ فليتشبه بالحاج.





وأوضح علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر من لم يحج؛ بالتشبه بـ الذى يحج في العشر الأوائل من ذى الحجة، مثل عدم قص الشعر والأظافر عدم حلاقة الشعر.









وأكد مفتى الديار المصرية، ضرورة صلة الرحم ، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى حائجة فيروس كورونا.









وعن أضحية العيد، أوضح مفتى الديار المصرية أنه يجوز للوالد أن يشترى لولده أضحية والعكس، يجوز للابن شراء أضحية لأبيه.