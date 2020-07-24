شوقي علام: يجوز للوالد شراء أضحية العيد لابنه والعكس.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن من لم يذهب إلى الحج؛ فليتشبه بالحاج.
وأوضح علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخبر من لم يحج؛ بالتشبه بـ الذى يحج في العشر الأوائل من ذى الحجة، مثل عدم قص الشعر والأظافر عدم حلاقة الشعر.
وأكد مفتى الديار المصرية، ضرورة صلة الرحم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى ظل تفشى حائجة فيروس كورونا.
وعن أضحية العيد، أوضح مفتى الديار المصرية أنه يجوز للوالد أن يشترى لولده أضحية والعكس، يجوز للابن شراء أضحية لأبيه.