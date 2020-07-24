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رياضة

بعد تعرضه لحادث| تفاصيل الحالة الصحية لـ عماد النحاس المدير الفني للمقاولون

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:57 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد سمير
أكد المهندس محمد عادل المشرف العام علي كرة القدم بنادي المقاولون، سلامة عماد النحاس المدير الفني للفريق؛ بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته.


وأضاف عادل، في تصريحات لموقع "صدي البلد" ان النحاس لا يعاني الا من بعض الكدمات البسيطة التي لن تحول بينه وبين أداء عمله الطبيعي مع الفريق .


وأوضح عادل، انه علي الرغم من قوة الحادث وتهشم سيارة المدير الفني؛ الا ان "النحاس" بخير ومتواجد حاليا داخل منزله، وسيكون متواجدا في تدريبات الفريق غدا بصورة طبيعية .


وتعرض عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، لحادث علي طريق الـ(N/A) أدى إلى تهشم سيارته، دون أن يصاب سوي بكدمات بسيطة .

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