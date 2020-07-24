فهد الزاهد يعلن تفاصيل أغنية الجديد جاني في ملعبي مع محمد نور

أكد المنتج الموسيقي فهد الزاهد أنه يستعد حاليا لتجهيز فيديو كليب جديد مع المطرب محمد نور يحمل اسم " جاني في ملعبي" ويعد هذا التعاون الاول معه وهو من توقيع المخرجة بتول عرفة





وتستعد بتول عرفة ، لتصوير الكليب في أقرب وقت بعد إنهاء التحضيرات النهائية مع المطرب محمد نور وإنهاء الملامح الرئيسية والأخيرة لتصوير وتجهيز الكليب في أقرب وقت.





حيث أن الكليب سيتم تنفيذه الاسبوع القادم وسيشكل مفجأة كبيرة للمطرب محمد نور الذي يتميز بصوت رائع ويحمل الكليب فكرة جديدة وجريئة علي مستوي الأداء والتنفيذ واللحن والتصوير وحتي التوزيع وهذا ما تسعي اليه دائما شركتنا" لايف استايلز ستديوز" الذي حققت نجاحات كبيرة في مجال الغناء خلال الفترة الماضية.





أغنية " جاني في ملعبي" غناء محمد نور وكلمات وألحان:عزيز الشافعي وتوزيع : اسلام ساسو وإخراج:بتول عرفة ومن المقرر طرح برومو الاغنية في عيد الاضحي المقبل.



