موجز السوشيال ميديا.. ليلى علوي تعيد نشر صور قديمة لها.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيت.. جوهرة تستعرض رشاقتها في الجيم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:موضة في يوم من الأيام.. ليلى علوي تعيد نشر صور قديمة لها نشرت النجمة ليلي علوى صورا قديمة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"وحشتني الكواليس معاك.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيتشريف رمزي يستمتع بالإجازة الصيفية مع زوجته ودرة فى الساحل الشمالى.. صورشعرها مبلول.. إطلالة مثيرة لـ إنجي علي فى الساحل الشمالي.. شاهدوصلة غزل في أحمد حسام ميدو من زوجته.. شاهدشاهد.. سيرين عبد النور تثير الجدل بـ ملابس صيفية على البحرالراقصة جوهرة تستعرض رشاقتها في الجيم.. صورةيسرا تحيي الذكرى الأولى لوفاة والدتها بهذه الكلمات