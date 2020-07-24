موجز السوشيال ميديا.. ليلى علوي تعيد نشر صور قديمة لها.. حمدي الميرغني بصحبة براد بيت.. جوهرة تستعرض رشاقتها في الجيم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها في السطور التالية:





نشرت النجمة ليلي علوى صورا قديمة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"



































