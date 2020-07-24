استبعاد أحمد حمزة هارون من الدائرة السابعة بالجيزة

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولي "حقوق حريات "، بقبول الدعوى المقامة أحمد أحسان دياب المرشح بدوائر الجيزة، وبإلغاء القرار الصادر من لجنة فحص اوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بقبول اوراق المرشح أحمد السيد حمزة هارون المرشح الفردي علي الدائرة السابعة بالجيزة، في الدعوى رقم 47859 لسنة 74 ق، والغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة الجيزة، بإدراجه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي بانتخابات مجلس الشيوخ بالدائرة السابعة.



