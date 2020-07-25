أنقذونا من طريق الموت.. مواطن يستغيث لإنشاء كوبري للمشاة بشارع التسعين

استغاث المهندس مصطفي طاهر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذ سكان شارع التسعين بالتجمع من طريق الموت بإنشاء كوبري مشاة للعبور امام الودان تاون.





ويقول فى رسالته: ياريت حد يوصل الشكوي اللي اتكررت اكتر من مره ومحدش بيسأل عن الارواح اللي بتروح كل يوم شارع التسعين ياساده او شارع الموت مافيش اي وسيلة عبور للشارع إلا المغامره بحياتك تحت العجل السرع انزلوا وشوفوا صباحا ومساءا امام الداون تاون.





للتواصل مع الشاكي :

٠١١٢٤٤٥٩٤٥٢





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.