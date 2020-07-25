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بين الناس

أنقذونا من طريق الموت.. مواطن يستغيث لإنشاء كوبري للمشاة بشارع التسعين

السبت 25/يوليه/2020 - 01:24 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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ميرنا محمود
استغاث المهندس مصطفي طاهر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، لإنقاذ سكان شارع التسعين بالتجمع من طريق الموت بإنشاء كوبري مشاة للعبور امام الودان تاون.

ويقول فى رسالته: ياريت حد يوصل الشكوي اللي اتكررت اكتر من مره ومحدش بيسأل عن الارواح اللي بتروح كل يوم شارع التسعين ياساده او شارع الموت مافيش اي وسيلة عبور للشارع إلا المغامره بحياتك تحت العجل السرع انزلوا وشوفوا صباحا ومساءا امام الداون تاون.

للتواصل مع الشاكي :
٠١١٢٤٤٥٩٤٥٢

أقراء ايضا :

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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