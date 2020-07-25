خبير لقاحات يتبرع بمليون جنيه لصندوق دعم القطاع

تبرع مجدى حسن خبير اللقاحات البيطرية، بمليون جنيه خلال فقرات برنامج " الجدعان" الذى يقدمه الإعلامى محمد غانم، لصالح إنشاء أول صندوق لدعم تكنولوجيا إنتاج اللقاحات البيطرية فى القطاع الداجنى والحيوانى .





وقال مجدى حسن ، أن اللقاحات البيطرية هى خط الدفاع الأول للثروات الداجنة والحيوانية ، خصوصا ضد الأمراض المزمنة التى تهاجم القطعان بشراسة ، لافتا الى ضرورة إنشاء صندوق متخصص لدعم تكنولوجيا تصنيع اللقاحات البيطرية ، خاصة أنه سوف يدعم جهود الدولة لتطوير انتاج اللقاحات السيادية بالمصانع الحكومية، بالإضافة لدعم الكوادر العاملة بالتصنيع .





وأوضح حسن أن الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر " ift" دفعت مليون جنيه كنواة لأنشاء الصندوق الذى يجب ان تشارك فيه كل الشركات العاملة فى قطاع الإنتاج الداجنى والحيوانى خاصة الكيانات الكبيرة، إضافة لوضع خطة علمية لمواجهة وبائيات هذا القطاع الحيوى الذى يوفر اللحوم والألبان والبروتين الأبيض بأسعار فى متناول جميع المستهلكين ، لافتا الى الى ضرورة عمل تعداد لمزارع الإنتاج الحيوانى واللداجنى على مستوى مصر بالتعاون مع شركات جدود الكتاكيت والزام شركات أمهات الدواجن بتقديم بيانات عن اماكن توزيع كتاكيت التسمين .



