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سيارات

تعرف على مواصفات جيب رانجلر 2021

السبت 25/يوليه/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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أماني نوار
نشر موقع " كارسكوبس" بعض المعلومات عن جيب رانجلر 2021 في أعلى نسخها أداء خلال اختبارها في ولاية ميشيجان في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن تنطلق جيب رانجلر الجديدة بمحرك V8  وهو مالم يحدث في أي طراز للسيارة منذ بداية إنتاجها وهو ما سيجعل السيارة تقدم أداء أفضل على الطرق وخاصة الوعرة منها.

ويتوقع بعض الخبراء أن تحصل جيب رانجلر على محرك روبيكون 392 الاختبارية ويتكون  المحرك V8 من سعة 6.4 لتر ويولد قوة 456 حصان مع عزم دوران أقضى 609 نيوتن متر ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

ومن المفترض أن تنحاز جيب رانجلر في النهارية لمحر V8 آخر بسعة 5.7 لتر وبقوة 365 حصان مع عزم دوران أقصى 520 نيوتن.متر.

على الرغم  من انقسام التوقعات والآراؤ ولكن الجميع يتفق على أن المحرك الجديد لجيب رانجلر سيكون أفضل من الموديل السابق المكون من V6  بسعة3.6 لتر وبقوة 289 حصان مع عزم دوران أقصة 352 نيوتن مترا.
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