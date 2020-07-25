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رياضة

بيدرو: جوزيه من اساطير القلعة الحمراء ومقارنته مع فايلر ظالمة..فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:08 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف بيدرو بارني المدير الفني لفريق الجونة عن الفارق بين مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي ورينيه فايلر المدير الفني الحالي مشددا أن المقارنة بينهما ظالمه بالنسبة لـ فايلر. 

وأكد بيدرو في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت 1 " أن جوزيه يعد أسطورة من أساطير القلعة الحمراء وحقق العديد من الانجازات التي لا يمكن نسيانها. 

وأضاف أن فايلر حتى الآن يقدم مستوى جيدا مع الأهلي ولكن من الصعب الحكم على مستواه على الرغم من الاداء الجيد مشددا أن الحكم سيكون في نهاية الموسم. 

وأكمل أن الجيل السابق لـ الاهلي يختلف تماما عن الجيل الحالي مشددا ان لاعبي الاهلي في عهد جوزيه جميعهم كانوا اساطير وعلى مستوى عال. 

وتابع أن الاهلي تعاقد مع العديد من المدربين الكبار ولكنهم لم يحققوا اي نجاح يذكر مع الفريق. 
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