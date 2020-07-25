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رياضة

تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 02:00 ص
فاروق جعفر
فاروق جعفر
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محمد سمير
أطلق فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، تصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دور كبير في هذا الأمر.

وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.

وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".

وأوضح، أنه في حال احتساب الكرة التي مرت للمرمى لم يكن ليصل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990.

وتابع:" وصول منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 بسبب جهد وتعب لاعبين وطموح بلد بأكملها، لكن في كأس العالم 1990 تم إلغاء الدوري في هذا الموسم.
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