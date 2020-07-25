تصريحات مثيرة للجدل.. فاروق جعفر: منتخب مصر تأهل لكأس العالم 90 بمجاملة من الحكام.. فيديو

أطلق فاروق جعفر، لاعب الزمالك السابق، تصريحات مثيرة للجدل ، بشأن تأهل منتخب مصر لكأس العالم عام 1990، مشيرا إلى ان التحكيم الأفريقي لعب دور كبير في هذا الأمر.





وقال جعفر في تصريحات لقناة الزمالك، إن خلال تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 1990، كان يتم مجاملة منتخب مصر في بعض المباريات، ويتغاضى الحكم عن احتساب بعض الكرات.





وأضاف، أن في تصفيات كأس العالم 1990 الكرة كانت تمر للمرمى ولا يتم احتسابها من قبل الحكم، مؤكدا أن البطولات في تلك الفترة كانت موجهة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف".





وأوضح، أنه في حال احتساب الكرة التي مرت للمرمى لم يكن ليصل منتخب مصر إلى كأس العالم 1990.



