شاهد.. وصول أول فوج من حجاج بيت الله إلى مكة المكرمة

استقبلت ‫وزارة الحج والعمرة السعودية، أمس الجمعة، في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم.





ويأتي ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، والتي تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة من حرص الحكومة السعودية على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.





من جانب آخر، أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن، أن المحددات الصحية هي الأساس في عملية اختيار الحجاج المقيمين داخل السعودية، مؤكدا أنه لا استثناءات لأحد في موسم حج هذا العام.





وقال بنتن، إن عملية اختيار حجاج بيت الله الحرام هذا العام جرت بشفافية تامة مع مراعاة دقيقة للمحددات الصحية وأهمها حصول الحاج على شهادة "بي سي آر" صحية معتمدة تثبت خلوه من فيروس كورونا.





وكشف الوزير السعودي عن أنه لن يؤدي فريضة الحج هذا العام أي مسؤول حكومي أو مشارك في خدمة الحجاج، مشيرًا إلى أن الأهم في هذا الموسم هو ضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، موضحًا أن تنظيم الحج يسير وفق خطة استراتيجية تنفيذية وبروتوكولات صحية مشددة.



