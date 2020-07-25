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مرأة

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل

السبت 25/يوليه/2020 - 02:19 ص
طريقة عمل الحلاوة
طريقة عمل الحلاوة الطحينية
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أسماء عبد الحفيظ

الحلاوة الطحينية يفضل تناولها الكثير كبار وصغار، ولها فوائد عديدة،لذلك تقدم لك طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالمنزل. 

قدّمت الشيف توتا مراد، خلال حلقتها ببرنامج "سفرة وطبلية" عبر فضائية "صدى البلد"، طريقة عمل الحلاوة الطحينية، أفضل من الجاهز وبتكاليف أقل.

مقادير عمل الحلاوة الطحينية :

كوب ونص لبن بودر .
كوب ونصف سكر بودر.
كوب طحينة.
فسدق.
ملح.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية :

* يخلط اللبن البودرة والسكر البودرة والملح ويقلب ثم الطحينة
* يمكن إضافة مقدار كوب من الطحينة حتى الحصول على عجينة
* يفرد كيس ثلاجة فى قالب وتفرد المكسرات ثم يصب خليط الطحينة ويضغط عليه
* يفضل تركها فى الثلاجة لمدة ليلة للتماسك ثم تقطع وتقدم مع المكسرات على الوجه.

ولمزيد من التفاصيل عن طريقة عمل الحلاوة الطحينية ، خطوة بخطوة شاهدي الفيديو

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