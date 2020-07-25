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منوعات

باعته عصابة عقب ولادته.. رد فعل أم بعد عودة رضيعها المختطف.. شاهد

السبت 25/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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احمد شريف

مكنت الأقدار لم شمل زوجين صينيين مع ابنهما حديث الولادة بعد اختطافه من جناح مستشفى والدتها وبيعه لعائلة أخرى على بعد 800 ميل.


وتكشف اللقطات المصورة من قبل الشرطة الصينية، الأم وهي تنهار في البكاء عندما التقت بطفلها بعد ستة أيام من سرقته من سريرها في مقاطعة يوننان في جنوب الصين.


تظهر الأم الباكية وهي تمسك طفلها بإحكام وتقبيله عندما حاول زوجها مواساتها.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الكشف عن ملابسات القضية يوم الأحد من قبل الشرطة في يوننان.


وبحسب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد اختطف الطفل يوم 5 يوليو من مستشفى الشعب في مقاطعة ويشي يوننان، كان قد ولد للتو لمدة 46 ساعة.


وبعد تقديم بلاغ  للشرطة، شكلوا على الفور فريقًا للتحقيق في القضية.


وقالت الأم المدمرة للشرطة إن الطفلة سرقت في الساعات الأولى من جناحها عندما كانت نائمة.


وخلال اسبوع تمكن رجال الأمن من العثور على الطفل الذي سرق وبيع لأسرة اخرى، والقبض على الجناة ومرتكبي الحادث.



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