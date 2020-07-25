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رياضة

نادر شوقي: لست وكيلا للأهلي فقط وحاولت استعارة لاعبين من الزمالك ورفض.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 06:00 ص
نادر شوقي
نادر شوقي
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محمد رشاد
قال نادر شوقي وكيل اللاعبين أنه لا ينتمي للعمل في النادي الأهلي مطلقًا وأنه في الموسم الماضي طلب لاعبين من الزمالك إلا أن إدارة النادي رفضت الأمر بخلاف أنه سبق وان عمل مع عمرو زكي وعمر جابر ومحمد إبراهيم لفترة وغيرهم من اللاعبين.

وأوضح نادر شوقي فى لقائه الإعلامي مع احمد شوبير  أن أكرم توفيق لاعب الأهلي والمعار للجونة حاليًا من مصلحته البقاء في الفريق وعدم العودة مجددًا للأهلي خلال الموسم المقبل بسبب فرص اللاعب في المشاركة بأولمبياد طوكيو المقبلة.

وتحدث نادر شوقي عن أنه يعي قيمة النادي الأهلي وشخصيته لذلك أراد اكتساب بعض الصفات التي يتمتع بها لاعبوه ونقل خبراتهم للفريق في بطولة الدوري.
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