فريدة الزمر تروي أحد المواقف النادرة التي جمعتها بالعندليب.. فيديو

روت الإعلامية فريدة الزمر، عن أحد المواقف التي شهدتها خلال عملها مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.
وقالت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، إن وقت حفلة قارئة الفنجان كان عبدالحليم حافظ ا تعبان..وكان كلما غني "صفر له" الجمهور .
وتابعت "هو كان متضايق.. لذلك قال للجمهور أن الأغنية عايزة تتسمع.
وواصلت قائلة، "تاني يوم أعتذر من الناس..هو كان عايز الناس تحس وتسمع الأغنية.
وأضافت أن أهم البرامج كانت تبث من خلال "ستديو 10"، متابعة: برنامج "النادي الدولي" كان يطلق عليه برنامج التوك شو عشان بيجيب كل حاجة.
وقالت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، إن وقت حفلة قارئة الفنجان كان عبدالحليم حافظ ا تعبان..وكان كلما غني "صفر له" الجمهور .
وتابعت "هو كان متضايق.. لذلك قال للجمهور أن الأغنية عايزة تتسمع.
وواصلت قائلة، "تاني يوم أعتذر من الناس..هو كان عايز الناس تحس وتسمع الأغنية.
وأضافت أن أهم البرامج كانت تبث من خلال "ستديو 10"، متابعة: برنامج "النادي الدولي" كان يطلق عليه برنامج التوك شو عشان بيجيب كل حاجة.