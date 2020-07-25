AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فريدة الزمر تروي أحد المواقف النادرة التي جمعتها بالعندليب.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 06:31 ص
الإعلامية فريدة الزمر
الإعلامية فريدة الزمر
Advertisements
اسراء صبري
روت الإعلامية فريدة الزمر، عن أحد المواقف التي شهدتها خلال عملها مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى المصرية"، إن وقت حفلة قارئة الفنجان كان عبدالحليم حافظ ا تعبان..وكان كلما غني "صفر له" الجمهور .

وتابعت "هو كان متضايق.. لذلك قال للجمهور أن الأغنية عايزة تتسمع.

وواصلت قائلة، "تاني يوم  أعتذر من الناس..هو كان عايز الناس تحس وتسمع الأغنية.

وأضافت أن أهم البرامج كانت تبث من خلال "ستديو 10"، متابعة: برنامج "النادي الدولي" كان يطلق عليه برنامج التوك شو عشان بيجيب كل حاجة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا مبيذلش حد.. أحمد شيبة: غيرت كلمات أغنية الدنيا ماشية بضهرها.. فيديو

أحمد شيبة: اشتغلت عامل يومية.. وكنت أتقاضى 5 جنيهات في الحفلة..ورفضت مسلسلين خوفا من كورونا

أغنية جديدة لزوجته.. محمد الشرنوبي يكشف عن مفاجأة في عقد قرانه

مصطفى الشيمى يكتب: قارئة الفنجان

نشر صور مراته بقميص النوم ..هدير طلبت الطلاق من جوزها فضحها وهددها .. الزوجة : عايزة حقى

ترشيحاتنا

سيول وأمطار رعدية فى السعودية.. تفاصيل أصعب 72 ساعة قادمة على المملكة.. فيديو

أجمل سنين عمرنا.. سوزان حسن: عشنا في ماسبيرو أكتر من بيوتنا

الجيزة والشرقية الأكثر معاناة.. القابضة للمياه تنتهى من تسلم محطات جديدة لحل الأزمة

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الذكر فيها أفضل من غيرها

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

بعد خضوعها للعلاج النفسى.. إيداع طفلة قليوب إحدى دور الرعاية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ3 إلى 7 أضعاف.. أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا