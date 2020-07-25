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منوعات

أستاذ بجامعة أكسفورد: كورونا سيبقى للأبد واللقاحات غير مجدية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:50 ص
عالم شهير
عالم شهير
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عزة عاطف
أثار عالم بارز من جامعة أكسفورد صدمة عالمية بتصريحات مثيرة للجدل حول "عدم جدوى لقاحات فيروس كورونا في القضاء عليه" مؤكدًا أن الفيروس "قد يستمر للأبد".

حذر البروفيسور «جون بيل» أستاذ الطب بجامعة أكسفورد والحاصل على لقب "فارس" تقديرًا لمساهماته القيمة في مجال الطب، من أن فيروس كورونا "قد يستوطن للأبد" فالعنصر المسبب للعدوى قد لا يمكن القضاء عليه أبدًا.

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 وتقدم جون بيل بعدد من الأدلة الصادمة لأعضاء البرلمان البريطاني تفيد بأن أيّ لقاح محتمل ضدّ الفيروس "قد لا يكون له تأثيرٌ مناعي مستديم ولا يمكنه الاستمرار فترة طويلة جدًا".

ضاربًا المثل بمرض "شلل الأطفال" الذي لا يزال موجودًا منذ 15 عامًا رغم جهود العلماء وبرامج القضاء عليه التي لم تحقق الهدف المرجو منها 100% حتى اليوم.

مؤكدًا على أن كل المؤشرات تشير إلى أننا سنشهد دورات من اللقاحات وموجات من تكاثر الأمراض، مما يتبعه مزيدًا من اللقاحات ومزيدًا من الأمراض".

وأوضح العالم البارز البالغ من العمر 68 عامًا بأننا يتوافر لدينا حاليًا لقاح يمكنه التصدي للفيروس المسبب لمرض "شلل الأطفال" لكن الفيروس لم ينتهي أبدًا ولازال موجودًا، مما يؤكد صعوبة القضاء على عدوى كورونا نهائيًا.
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