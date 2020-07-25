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رياضة

سبب وحيد يدفع جاريث بيل للرحيل عن ريال مدريد

السبت 25/يوليه/2020 - 09:56 ص
جاريث بيل
جاريث بيل
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محمد السعيد
كشف تقرير صحفي على السبب الوحيد الذي قد يدفع جاريث بيل لاعب فريق ريال مدريد، للرحيل عن الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع "لو سبورت 10" الفرنسي، أن السبب الوحيد الذي قدر يدفع جاريث بيل للرحيل عن ريال مدريد، هو إيجاد عرض يحصل من خلاله على نفس راتبه الذي يتقاضاه مع الميرنجي.

ويحصل جاريث بيل 15 مليون يورو سنويا كأعلى راتب بين لاعبي ريال مدريد بالتساوي مع إيدين هازرد.

ويرغب نادي ريال مدريد في التخلص من جاريث بيل، بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه دون الاستفادة منه فنيا.

وشارك جاريث بيل مع ريال مدريد في 16 مباراة  في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.
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