كيف تساهم الحوكمة في تقليل الفساد.. وكيل المركزي للمحاسبات السابق يوضح

أكد الدكتور عاصم عبد المعطي سليمان، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعد أعلى جهاز رقابي في الدولة، مشيرًا إلى أنه أنشئ عام 1942 تحت مسمى "ديوان المحاسبة"، وأنه يتبع رئيس الجمهورية، وهو ما يمثل مصدر فخر للعاملين به.

وأضاف وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، خلال حواره ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الجهاز يقوم بثلاثة أدوار رئيسية في مجال الرقابة، وهي: الرقابة المالية، والرقابة على الشؤون القانونية، وتقويم الأداء.

ولفت إلى أن الحوكمة تعد من أهم الأدوات التي يستخدمها الجهاز المركزي للمحاسبات في مكافحة الفساد، موضحًا أن الحوكمة تمثل الركيزة الأساسية للإدارة الرشيدة في أي مؤسسة بالدولة.

وأشار إلى أن الجهاز يعتمد على الحوكمة، إلى جانب التحول الرقمي، في تعزيز منظومة الرقابة والحد من الفساد داخل الجهات الخاضعة لرقابته.