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تعليم

الدعم الفني لمشروعات الخطة الاستراتيجية..ورشة عمل بجامعة حلوان

السبت 25/يوليه/2020 - 10:23 ص
ورشة عمل
ورشة عمل
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كريم ناصر
قامت وحدة التخطيط الاستراتيجي بجامعة حلوان بتنفيذ ورشة عمل: الدعم الفني لمشروعات الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان - بالتعاون مع وحدة إدارة المشروعات وإدارة التخطيط والمتابعة بالجامعة برعاية السيد الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وحضور كل من السادة عمداء الكليات، والسادة وكلاء الكليات المعنيين بالمشروعات، والسادة مديري المشروعات ونوابهم.

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ألقى الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة كلمة افتتاحية بهذه المناسبة عبَّر فيها عن خالص تقديره للجهود المضنية المبذولة على المستويات كافة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، موضحًا أن الجامعة تتبنى خطوات جديدة  وتسعى لتقديم سبل الدعم لمجالات عمل الخطة لتطوير الأداء المؤسسي؛ وذلك لتحقيق غايات وأهداف مجالات الخطة المختلفة، حيث تسعى جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة رائدة محليا وإقليميا.

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 واستعرض السيد الأستاذ الدكتور محمود المسلاوي مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة نبذة مختصرة عن المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان (في دورتها الرابعة), وقام السيد الأستاذ الدكتور/ رضوان عبد الحميد - مدير وحدة إدارة المشروعات بشرح آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية وإجراءاتها, كما استعرض أستاذ محمود سعد - مدير إدارة التخطيط والمتابعة إجراءات التخصيص والارتباط المالي لعمليات الشراء وتنفيذ الأعمال بالمشروعات، وفي نهاية الورشة قامت الأستاذة الدكتورة/ عبير إبراهيم بعرض آليات المتابعة والتقييم وكيفية استيفاء تقرير الأداء الربع سنوي للمشروع.

هذا وقد عقدت فعاليات ورشة العمل أونلاين من خلال المنصة الالكترونية لبرنامج الزووم.

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