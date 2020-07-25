قميص نوم مثير.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى فستان أمينة خليل





وقال عمرو سلامة : " ماعرفش المفروض أزعل إن في ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل في خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير، ولا أزعل عليهم إن يا عيني ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".





اقرا ايضا





كانت الفنانة امينة خليل احتفلت بخطوبتها من المهندس عمر طه وذلك منذ ايام فى الساحل الشمالى وسط اجواء عائلية بسيطة.





يذكر أن عمرو سلامة اعلن منذ ايام عن الانتهاء من مسلسل ما وراء الطبيعة ليكون جاهزا للعرض على منصة نتفليكس حيث لم يتم تحديد الموعد النهائى للعرض.