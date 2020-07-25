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فن

قميص نوم مثير.. عمرو سلامة يفتح النار على منتقدى فستان أمينة خليل

السبت 25/يوليه/2020 - 10:34 ص
عمرو سلامة
عمرو سلامة
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أحمد إبراهيم
نشر المخرج عمرو سلامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه منتقدى فستان خطوبة الفنانة امينة خليل والذى وصفه البعض بانه يشبه قميص النوم. 

وقال عمرو سلامة : "ماعرفش المفروض أزعل إن في ناس وقحة بتعلق على فستان أمينة خليل في خطوبتها وبتقول عليه قميص نوم مثير، ولا أزعل عليهم إن يا عيني ده مفهومهم عن قميص النوم المثير".

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كانت الفنانة امينة خليل احتفلت بخطوبتها من المهندس عمر طه وذلك منذ ايام فى الساحل الشمالى وسط اجواء عائلية بسيطة.  

يذكر أن عمرو سلامة اعلن منذ ايام عن الانتهاء من مسلسل ما وراء الطبيعة ليكون جاهزا للعرض على منصة نتفليكس حيث لم يتم تحديد الموعد النهائى للعرض.  
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