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منوعات

طبيب نفسي يفسر السر وراء حلم تساقط الأسنان الذي يحلم به البعض

السبت 25/يوليه/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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مريم صليب
يستيقظ البعض في أيام وبداخلهم شعور أن أسنانهم تتساقط، ولكن بعد دقائق يكتشفون أنه كان حلما ليس إلا وأن أسنانهم بأماكنها وليس هناك أي شيء سوى أن عقلهم الباطن يصور لهم ذلك المشهد في الحلم.


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن طبيبا نفسيا أمريكيا أوضح تلك الظاهرة الغريبة التي يمر بها البعض أثناء نومهم، وهي الأحلام التي يشعرون خلالها أن أسنانهم تتساقط.


وحسب ما قاله الطبيب، فإن تساقط الأسنان في الحلم ليس أكثر من قصة يؤلفها العقل الباطن أثناء النوم، وتختلف من شخص لآخر فهناك أسباب عديدة لعل أبرزها هو التوتر والعصبية المفرطة التي تدفع البعض إلى الضغط على أسنانهم باستمرار، مما يشعرهم أثناء النوم أن أسنانهم تقع أثناء النوم.


وأشار الطبيب إلى أن هناك تفسيرين لحلم تساقط الأسنان، فعندما يحلم الرجل بتساقط أسنانه فإنه في الغالب يعاني من بعض المشاكل الجنسية التي تعطي إشارات للعقل تشير إلى أن الإنسان يشيب وبدأت أسنانه بالتساقط.


أما عند النساء، فتكون في أغلب الأوقات بسبب تعرض السيدة إلى الضغط النفسي الشديد والاضطراب أثناء النوم. 
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