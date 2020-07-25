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حوادث

مباحث تموين القاهرة تداهم مصنعا بالقطامية وتضبط ٢ طن لحوم فاسدة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية لحيازته (٢ طن "مقطعات لحوم– مفروم ") غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

وبعد الكشف عليها تبين أن بها تغير فى خواصها الطبيعية لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين معرضًا حياتهم للخطر.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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