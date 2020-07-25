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حوادث

ضبط مصنع لتعبئة السكر بعين شمس بدون ترخيص

السبت 25/يوليه/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن ضباط مباحث التموين بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة من ضبط صاحب مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة السكر الحر بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وتبين حيازته 8 أطنان سكر حر معبأ داخل عبوات "مجهولة المصدر"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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