نائب وزير التعليم يتفقد لجان الدبلومات الفنية بالجيزة لمتابعة سير امتحان اللغة العربية

يقوم الان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، بجولة تفقدية على عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بالحوامدية والعياط بمحافظة الجيزة ، لمتابعة سير امتحان اللغة العربية لطلاب نظام السنوات الثلاث .
جدير بالذكر أنه بدأت امتحانات الدبلومات الفنية 2020 "النظرية - دور أول" اليوم، السبت، الموافق 25 يوليو 2020، على أن تنتهي يوم الخميس 13 أغسطس 2020، ويؤدي الطلاب اليوم الامتحان في اللغة العربية.
ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 13/8/2020.
ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات.