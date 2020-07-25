نشرة المرأة والصحة.. كورونا تهدد مرضى السمنة.. فوائد اللحم الضاني.. فساتين كارول سماحة فى عيد ميلادها.. وصفة طبيعية لعلاج البشرة فى العيد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

يعاني كثير من الأشخاص حول العالم بسبب مشكلة السمنة وتراكم الدهون التى ينتج عنها الوزن الزائد، وأشارت خلال الآونة الأخيرة الكثير من الدراسات والأبحاث العلمية إلى أن مرضى السمنة هم من أكثر الفئات المهددة بالإصابة بـ فيروس كورونا، مما جعل الكثير يشعر بالخوف والقلق من الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد.

أيام قليلة ويحل عيد الأضحى، وقد اعتاد الكثير من الأشخاص على ذبح الخرفان وتناولها خلال أيام العيد، ويلجأ البعض الآخر إلى ذبح الأنواع الأخرى، ولكن يمتيز لحم الخروف باحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان.

يعتبر مرض السكر من الأمراض الشائعة والمنتشرة بين الكثير من الأشخاص ولا يفرق بين رجل أو امرأة، فقد يعاني بعض الأشخاص من وجود خلل عند قياس السكر، مما يجعل الكثيرين يحتارون فى اختيار الأطعمة والوجبات الصحية.

يصادف اليوم 25 يوليو عيد ميلاد الفنانة اللبنانية كارول سماحة والتى أكملت عامها الـ 48، وما زالت تحافظ على جمالها وقوامها الرشيق والمثالي.

التهاب الشعب الهوائية مرض تنفسي شائع، ومن أهم أعراضه السعال الذي يحتوي على المخاط، والتهاب الحلق، والصداع، والصفير، وصعوبة في التنفس، وآلام الجسم، وانسداد الأنف والجيوب الأنفية، واحتقان الصدر وانخفاض الحمى والقشعريرة.

يعاني كثير من الأشخاص من آلام الأسنان، وفى ظل انتشار فيروس كورونا، يخشى العديد الخروج والكشف عند طبيب الأسنان.









فى هذا السياق، كشف موقع "هيلثي" عن أفضل حيلة لرفع المناعة فى ظل انتشار فيروس كورونا، وتسكين آلام الأسنان بدون تناول مسكنات.



