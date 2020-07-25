بسبب البوس والمهنة.. نجوم يرفضون دخول بناتهم التمثيل.. بدرية طلبة بسبب صعوبة العمل.. وعادل إمام ورشوان توفيق لأسباب أخلاقية.. ومحمد رمضان يتمنى نجاحها فى مجال آخر

بدرية طلبة: أرفض دخول بناتى التمثيل بسبب صعوبة المهنة

عادل إمام ورشوان توفيق لأسباب أخلاقية

محمد رمضان: أرغب فى نجاحها بمجال آخر











أثارت الفنانة بدرية طلبة حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها رفض دخول ابنتها إلى عالم التمثيل، وذلك خلال برنامجها "ريا وسكينة".









وقالت بدرية طلبة إنها لا تحب أن تعمل إحدى بناتها في مجال التمثيل، قائلة: "بناتي بيتكسفوا جدا.. استحالة تقف قدام ناس وتتعامل وترد.. لا صعب خالص".









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وأضافت أن ابنتها "هايدي" تخرجت في كلية الإعلام وتزوجت على الفور ومنشغلة بأسرتها الآن، أما سلمى فتدرس إعلام حاليا، وستتزوج بالطبع بعد التخرج، لكنها تحب العمل في المجال الفني في الكواليس وليس أمام الكاميرا.









وتابعت: "لو ولد تمام بترميه في الحكاية وهو حر.. لكن البنت في خوف عليها، خصوصا إننا تعبنا أوي في الوسط، وخدنا السلم من أوله، فبنخاف يقابلوا الوحِش".









بدرية طلبة لم تكن الأولى التى أعلنت عن رفض بناتها الدخول فى مجال التمثيل، حيث أعلن من قبل عدد من النجوم عن رفضهم التام دخول بناتهم إلى عالم الفن، ولعل من أبرزهم الفنان عادل إمام، وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم وأسباب رفضهم.











شريف منير



أوضح الفنان شريف منير، خلال برنامج "أنا وبنتي" الذى قدمه مع ابنته أسما، أن خوفه عليها كان السبب الرئيسي وراء رفضه دخولها الوسط الفنى، قائلا: "أسما بنتى عندها بنوتة صغيرة وخفت على حياتها لأنها لما تيجي تشتغل هتدي كل حاجة للشغل وخفت إنها مش تعرف تظبط وقتها".









عادل إمام



بالرغم من عمل نجلي عادل إمام فى عالم الفن "رامى ومحمد" وتحديدا فى مجالى الإخراج والتمثيل، إلا أنه أعلن أكثر من مرة عدم تقبله دخول ابنته سارة للمجال الفنى خوفا عليها، خاصة أنه لن يقبل أن يقوم ممثل بتقبيلها، ويرجع ذلك إلى نشأته في حي شعبي يجعله لا يتقبل الأمر.











رشوان توفيق



بينما كشف الفنان رشوان توفيق عن رفضه دخول ابنته هبة مجال الفن، وهو نفس سبب رفض الزعيم عادل إمام.









وأوضح رشوان، في لقاء إعلامي، أنه رفض دخول ابنته "هبة" المجال الفني، ولكنه لم يجد مشكلة في عملها الإعلامي حتى أصبحت من أبرز المذيعات في مصر والوطن العربي.









محمد رمضان



وقال الفنان محمد رمضان: "عمري ما هخليها تمثل مهما حصل"، وذلك ردا على مدى موافقته على عمل ابنته "حنين" ممثلة إذا أبدت رغبة في ذلك، حيث قال خلال ظهوره في برنامج "سهرانين" مع الفنان أمير كرارة، إنه لن يسمح لها بدخول مجال التمثيل حتى لو كانت تتمتع بموهبة، مؤكدا أنه يحترم جميع الفنانات وكل من يعملن بالتمثيل، لكن رفضه لخوضه ابنته تجربة التمثيل مستقبلا ليس مرتبطًا بأي أمور أخلاقية، موضحا: "عايزها تنجح في مجال تاني.. ينجحوا كل واحد في مجال ويكملوني.. عايزها تنجح في أي مجال آخر لأني نجحت في الفن فهي مثلا تطلع مهندسة، وابني يكون دكتور عشان نكمل بعض".