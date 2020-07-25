انتخابات الشيوخ.. وزيرة الهجرة: مشاركة المصريين بالخارج حق دستوري ولهم دور بارز في كل الاستحقاقات

في إطار التواصل المباشر مع المصريين بالخارج، وفي بث مباشر وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة مصورة، قالت فيها: إننا مقبلون خلال هذه الفترة على انتخابات مجلس الشيوخ، ودائما ما يلعب المصريون بالخارج دورا هاما وبارزا في كل الاستحقاقات الدستورية منذ عام 2014 وحتى الآن، ولم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم تجاه وطنهم، ومنفذين لحقهم الدستوري في انتخاب رئيسهم او من يمثلهم بمجلس النواب، وها نحن أمام حق دستوري أخر للمصريين بالخارج يستطيعون من خلاله انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ المصري الذي يأتي تشكيله في هذه المرحلة المهمة.





وأضافت وزيرة الهجرة أن تشكيل مجلس الشيوخ أمر في غاية الأهمية نظرا لكونه معاونا لمجلس النواب، ولكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع، وحرصت الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من (300) عضوًا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10 % من إجمالي عدد المقاعد، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة وتمثيلها بصورة أكبر في المجالس المنتخبة.





ودعت وزيرة الهجرة جموع المصريين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتباره حقا دستوريا لكل مصري بالخارج، مؤكدة عمل القائمين على العملية الانتخابية على رأسهم اللجنة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع زوارتي الهجرة والخارجية على تيسير الأمور امام الناخبين المصريين بالخارج من خلال إتاحة خدمة التصويت عن طريق البريد السريع في سابقة هي الأولى من نوعها اخذين في الاعتبار ما يمر به العالم من تداعيات لفيروس كورونا المستجد والتي قد تعيق ذهاب المواطنين لمقرات الاقتراع في السفارات او القنصليات، ليتبقي أمام المواطنين المصرييو بالخارج معرفة الإجراءات اللازمة لمشاركتهم في العملية الانتخابية.





وحول آلية مشاركة المصريين بالخارج، أوضحت وزيرة الهجرة أن أول خطوة تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/ ، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع أخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.





وأضافت وزيرة الهجرة أن على المواطنين الحاصلين على الرقم الكودي الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 9-10 أغسطس المخصصين لمشاركة المصريين بالخارج في العملية الانتخابية، وإدخال الكود الخاص بيهم، سيظهر للناخب في هذا الوقت قائمتين بالترشيح الفردي والقائمة، سيقوم الناخب بعد ذلك بطباعة القائمتين واختيار من يرغب في انتخابهم من المرشحين، ثم يضع هاتين القائمتين باختياره من المرشحين في مظروف مغلق، وبمجرد الانتهاء من ذلك سيظهر للناخب إقرار على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد بمشاركته في العملية الانتخابية.





وتابعت، أنه على الناخب طباعة هذا الإقرار أيضا والتوقيع عليه، ثم يرفقه بصورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع صورة من الإقامة الخاصة به وإذا كان مزدوج الجنسية فيرفق صورة من جواز سفره الأجنبي، ووضع هذه الأوراق في ظرف أخر مغلق.





وأردفت وزيرة الهجرة أنه بعد قيام الناخب بغلق المظروفين، سيقوم بإرسالهم عبر البريد السريع للبعثة الدبلوماسية الخاصة به، ومن المقرر أن يصل هذين المظروفين لمقر البعثة الدبوماسية بنهاية يوم 12 أغسطس، لذلك تناشد السفيرة نبيلة مكرم المصريين بالخارج بالإسراع في إنهاء كافة هذه الخطوات يوم 9 أغسطس حتى يتمكنوا من إرسال أوراقهم للبعثة الدبلوماسية قبل غلق صناديق الاقتراع.





كما أشارت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستعلن يوم الأحد المقبل القائمة النهائية للمرشحين، وسيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الهجرة، حتى يتمكن المواطنين بالخارج الاطلاع عليها.





‏‎كما وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بتشكيل فريق عمل بالوزارة، يعمل على مدار الساعة لاستقبال استفسارات المواطنين حول خطوات المشاركة في التصويت لانتخابات مجلس الشيوخ، من خلال تخصيص.

‏‎

‏‎يأتى ذلك‪ ‎‬فى إطار دور وزارة الهجرة المعنى برعاية المصريين فى الخارج واعلامهم بالمستجدات ودمجهم في العملية السياسيةواستجابة لمطالبهم واستفساراتهم.