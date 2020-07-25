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منوعات

عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور

السبت 25/يوليه/2020 - 02:12 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرض عريس لموقف محرج اثناء حفل الزفاف بعد أن وصل إلى القاعة و أحضر احد أصدقائه كعكة الزفاف ليتناولها مع عروسه إلا أنه ارتبك قليلا  بعد أن تنبه أنه ارتكب خطأ ما . 

حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان العريس البالغ من العمر 35 عاما ، قام بتقطيع كعكة الزفاف و وضع قطعة له و قطعه لزوجته و تناولهما دون أن يشارك زوجته فيها . 

ضحك الجميع بسبب ذلك الموقف العفوي ، فقام بالإلتفات لزوجته ليسأل عن الخطأ الذي ارتكبه فنبهته إلى أن يجب عليه أن يقدم لها قطعم بالشوكة و هي تقوم بنفس الحركة . 

ادرك العريس سريعا الخطأ الذي ارتكبه في تقليد الزفاف الشهير و قام بذلك التقليد و حول الموقف إلى كوميدي ليخرج من المأزق و ضحك الجميع و انتهى الأمر . 
عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور
عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور
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