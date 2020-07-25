عريس يتعرض لموقف محرج أثناء تقطيع تورتة الزفاف.. صور





حسب ما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية ، ان العريس البالغ من العمر 35 عاما ، قام بتقطيع كعكة الزفاف و وضع قطعة له و قطعه لزوجته و تناولهما دون أن يشارك زوجته فيها .





ضحك الجميع بسبب ذلك الموقف العفوي ، فقام بالإلتفات لزوجته ليسأل عن الخطأ الذي ارتكبه فنبهته إلى أن يجب عليه أن يقدم لها قطعم بالشوكة و هي تقوم بنفس الحركة .





ادرك العريس سريعا الخطأ الذي ارتكبه في تقليد الزفاف الشهير و قام بذلك التقليد و حول الموقف إلى كوميدي ليخرج من المأزق و ضحك الجميع و انتهى الأمر .

تعرض عريس لموقف محرج اثناء حفل الزفاف بعد أن وصل إلى القاعة و أحضر احد أصدقائه كعكة الزفاف ليتناولها مع عروسه إلا أنه ارتبك قليلا بعد أن تنبه أنه ارتكب خطأ ما .