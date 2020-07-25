محافظ القليوبية يتفقد لجان الامتحان للمدرسة الفندقية ببنها للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بنها الثانوية الفندقية، ورافقه خلال الجولة المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، و طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور جمال حجاج رئيس هيئة التامين الصحى بالقليوبية والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.





وإطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة وتوفير كافة المستلزمات الوقائية وتطبيق جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية على ابنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الدبلومات الفنيه والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم مؤكدا على ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان ،وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.





وأشاد محافظ القليوبية، بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الاجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها الدولة حتى يتم الانتهاء من الإمتحانات بأمان لجميع الطلاب.





ومن الجدير بالذكر ان عدد من يؤدون الامتحانات من طلاب الدبلومات الفنية عدد 51743 طالب وطالبة موزعين على 172 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة مابين تعليم صناعى وزراعى وتجاري وفندقى وصناعى مهنى ومزدوج وزراعى مهنى