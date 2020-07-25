اليوم .. 51 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في القليوبية

يؤدي اليوم 51 ألف و 864 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية داخل 127 لجنة على مستوى محافظة القليوبية في الدور الأول لعام 2019 /2020.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات الامتحانات ان الطلاب يؤدون الامتحانات في ظل إجراءات احترازية تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

واشار عجلان الى أنه حيث تم تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات الأمن المستديمة والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن والصحة والمحليات والمحافظة والوزارة .

واضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات الامتحانات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية، وتم تكليف مديرى الإدارات التعليمية وبعمل متابعات يومية في نطاق لجان السير بإدارتهم بواقع 3 لجان يوميا على الأقل ووفق مجريات الأحداث ورفع تقرير يومى عن تلك المتابعات لمدير المديرية رئيس غرفة العمليات.

وأكد أنه تم تحديد مقر لغرفة العمليات بكل إدارة تعليمية يتواجد فيها جميع الأعضاء، ومجهزة تكنولوجيا وتحت اشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على قيام جميع لجان سير الإمتحانات بصرف كافة مستلزمات وأدوات الوقاية للجان الرئيسية والفرعية والتأكد من تنفيذ كافة اللجان لإجراءات الوقاية والتعقيم اليومية للطلاب والعاملين ومقار اللجان قبل الدخول الى اللجنة وأثناء التواجد وبعد المغادرة وفق التعليمات بكل لجنة.