AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم .. 51 ألف طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في القليوبية

السبت 25/يوليه/2020 - 06:04 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
يؤدي اليوم 51 ألف و 864 طالب وطالبة امتحانات الدبلومات الفنية داخل 127 لجنة على مستوى محافظة القليوبية في الدور الأول لعام 2019 /2020.
وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس غرفة عمليات الامتحانات ان الطلاب يؤدون الامتحانات في ظل إجراءات احترازية تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
واشار عجلان الى أنه حيث تم تنفيذ التعليمات الخاصة بإجراءات الأمن المستديمة والتنسيق الكامل مع أجهزة الأمن والصحة والمحليات والمحافظة والوزارة .
واضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات الامتحانات بالمديرية وبكل إدارة تعليمية، وتم تكليف مديرى الإدارات التعليمية وبعمل متابعات يومية في نطاق لجان السير بإدارتهم بواقع 3 لجان يوميا على الأقل ووفق مجريات الأحداث ورفع تقرير يومى عن تلك المتابعات لمدير المديرية رئيس غرفة العمليات.
وأكد أنه تم تحديد مقر لغرفة العمليات بكل إدارة تعليمية يتواجد فيها جميع الأعضاء، ومجهزة تكنولوجيا وتحت اشراف مدير مركز التطوير التكنولوجي.
وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على قيام جميع لجان سير الإمتحانات بصرف كافة مستلزمات وأدوات الوقاية للجان الرئيسية والفرعية والتأكد من تنفيذ كافة اللجان لإجراءات الوقاية والتعقيم اليومية للطلاب والعاملين ومقار اللجان قبل الدخول الى اللجنة وأثناء التواجد وبعد المغادرة وفق التعليمات بكل لجنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في سوهاج.. لجان الثانوية العامة تستقبل 26 ألف طالب وطالبة .. صور

قبل انطلاقها غدا.. نائب وزير التعليم يتفقد آخر استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية العملية

تعليم الوادي الجديد: تعقيم لجان طلاب الدبلومات الفنية قبل وبعد الامتحانات

وسط إجراءات وقائية.. انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة.. صور

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بقليوب

تعليم القاهرة: لم نرصد شكاوى أو مشكلات بلجان امتحانات الدبلومات الفنية العملية حتى الآن

ترشيحاتنا

فريدة الزمر تروي أحد المواقف النادرة التي جمعتها بالعندليب.. فيديو

توخيل معلقًا على إصابة مبابي: لا أعرف ماذا حدث

العودة لأوروبا.. رمضان صبحي يصدم الأهلي وجماهيره.. فيديو

هل السكان مطالبون بتسديد قيمة التصالح على العقار؟.. التنمية المحلية تجيب

دنيا عبد العزيز تحيي الذكرى السنوية الأولى لـ فاروق الفيشاوي

الأهلي يعلن عن نسر مباراة الفريق الودية أمام سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ3 إلى 7 أضعاف.. أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا

بعد خيانته لها.. امرأة تنتقم من سيارة حبيبها ثم تقع في شر أعمالها

فيروس علماني يدعو للإلحاد.. واعظ إيراني يثير السخرية بتصريحات غريبة عن كورونا