بعد تتويج ليفربول بـ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح: علينا تغيير عقليتنا

حذر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من تراجع مستوى فريقه خلال الموسم المقبل، بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مؤخرا.

ونجح ليفربول في فك العقدة أخيرا والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي " بريميرليج" هذا الموسم، بعد حرمان 30 عاما.

وقال محمد صلاح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي":" التتويج بالدروي الإنجليزي شعور عظيم بعد غياب 30 عما، لقد تحول الحلم إلى حقيقة".





وأضاف:" علينا في الاستمرار في المنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل، لأن الجوع يقل كما فزت بالألقاب".





وتابع:" علينا تغيير عقليتنا والحفاظ على الجوع من أجل القدرة، و تحقيق المزيد من البطولات.





وشارك محمد صلاح مع ليفربول في 33 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلاهما 19 هدفا، وصنع 10 آخرين.















