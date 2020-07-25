تجمع المهنيين السودانيين يعلن انسحابه من تحالف قوى الحرية والتغيير

قرر تجمع المهنيين السودانيين انسحابه من تحالف "قوى الحرية والتغيير"، معلنا فى بيان له، اليوم السبت، عن سحب اعترافه بكل الهياكل القائمة لتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، وعلى رأسها المجلس المركزي للحرية والتغيير





وعلل التجمع السوداني في بيان نشره اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أن قراره جاء بسبب تجاوزات قوى اعلان الحرية والتغيير ومفارقتها بنود الإعلان.





ودعا تجمع المهنيين السودانيين إلى تنظيم مؤتمر عاجل للقوى الثورية الموقعة على الإعلان وخارجه؛ من أجل التباحث بشأن إعادة بناء وهيكلة الحرية والتغيير؛ لتصبح معبرة عن القوى صاحبة المصلحة في حماية مكتسبات "ثورة ديسمبر" والبناء عليها.





وذكر البيان أن "الإعلان، في المنتهى والبدء، ملك للشعب السوداني وجماهيره الثائرة"





وتابع التجمع السوداني في بيانه: موقعنا في تجمع المهنيين هو جانب تطلعات شعبنا وثورته المتجددة بألق تضحياتها العزيزة واعتصاماتها المتمددة، وما موقفنا هذا إلا صدى لأصوات حادبة ظلت تلح على الموقف المستقل للتجمع، ولن نألوا جهدًا في تقويم كل إعوجاج أو انحراف اعترى مسيرة ثورتنا حتى لو كنا طرفًا فيه





واختتم تغريداته: فلا كبير أمام صوت التغيير ونهره الهادر، نخطئ ونصيب ونصحح، ويمكث في الأرض ما ينفع الناس..



