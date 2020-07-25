اقتراح بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي أطفال مستشفى أبو الريش

وجه رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، اقتراحا برغبة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالي أطفال مرضى مستشفى أبو الريش.





وأكد النائب، أن محافظة القاهرة شهدت أعمال إزالة بمنطقة الطيبي بحى السيدة زينب والتي تضم 92 عقارا بها 202 أسرة مستحقة بمشروع روضة السيدة المقابل للمكان تمهيدًا لاخلائها وإعادة تخطيط المنطقة في إطار خطة الدولة لتطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة وسكن ملائم للمواطنين.





وأوضح أنه على الجانب الآخر تأسست مستشف أبو الريش للأطفال استجابة لمبادرة الحكومة المصرية لتحسين معايير الرعاية الصحية للأطفال، وعلى الرغم من كونها صرح كبير إلا أن هناك كثير من المرضى ينتظرون خارج المستشفى طويلا للدخول، وكذلك انتظار الأهالى وافتراشهم أرض الشارع انتظارًا للدخول.





وقال: هناك العديد من الآباء والأمهات جاءوا من مختلف أنحاء الجمهورية داعين الله أن يجعلها سببا في إنقاذ أطفالهم. ولأنهم لا يمتلكون محل إقامة بالقاهرة واضطرتهم وحشية مرض أبنائهم لترك بلادهم، فأصبح رصيف المستشفى مأواهم الوحيد وملجأهم الذي لا غنى عنه في انتظار أدوارهم.





وطالب بتخصيص عمارة سكنية لخدمة أهالى أطفال مرضى مستشفى ابوالريش من المحافظات النائية والذين يفترشون الشوارع حول المستشفى فى مشهد غير إنساني يسئ إلى مصر وأهلها.