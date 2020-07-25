في استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الشرقية يأمر بإنارة طريق بني هلال النعامنة.. وزرع عامود كهرباء بدوران الحوض الطويل.. صور

في استجابة سريعة لما نشر بموقع "صدي البلد" الإخباري تحت عنوان "دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية"، فقد أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببني هلال لإنارة طريق النعامنة ببني هلال وذلك فور تلقيه شكوي من أهالي الحوض الطويل بعدم وجود إنارة علي طريق النعامنة بني هلال المار بقرية الحوض الطويل وعدم تمهيد الطريق مما يشكل خطراً علي أرواح المواطنين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، قام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية ببني هلال وقسم الإنارة برئاسة المركز بتشكيل لجنة علي الطبيعة لفحص الشكوي وعليه تمت صيانة الكشافات وأعمدة الانارة الموجودة بالطريق كما تمت زراعة عامود كهرباء بالدوران محل الشكوى .





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دوران خطر يحصد الأرواح.. أهالي الحوض الطويل يستغيثون بمحافظ الشرقية.. فيديو وصور









وفيما يخص المطبات الواقعة علي الطريق أكدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أن الطريق محل الشكوي طريق رئيسي يربط بين مركز بلبيس ومركز منيا القمح وجار رصف الطريق وقد وصلت أعمال الرصف حتي الآن لمدخل قرية الحوض الطويل من اتجاه بلبيس وجار استكمال رصف الطريق.





كان أهالي قرية الحوض الطويل التابعة لمجلس مدينة منيا القمح وللوحدة المحلية ببني هلال قد أطلقوا استغاثات ولكن دون جدوى كلها وعود وهمية، مما أدى إلى زيادة الوضع سوءًا ووقوع العديد من الحوادث على طريق حيوي يربط مدن منيا القمح بلبيس ومنها للعاشر من رمضان.. أمام قرية الحوض الطويل دوران خطر ظلام دامس ليلًا.. ونهارًا جراج لمقطورة القمامة ناهيك عن الكسور بالطريق بمنطقة الدوران.