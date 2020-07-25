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تعليم

في أول أيامها..محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية..صور

السبت 25/يوليه/2020 - 03:06 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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محمد الطحاوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجان امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للتعليم  ( التجاري -  الصناعي –  الزراعي ) للعام الدراسي  2019/2020 بمدارس مدينة منيا القمح ، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه  لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والحد من إنتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في امتحانات هذا العام. 


بدأت جولة المحافظ بتفقد لجان المدرسة الثانوية الصناعية للبنات  للاطمئنان علي سير وانتظام الامتحانات التحريرية  للتعليم الصناعي في مادة اللغة العربية ، والتي تضم 24 لجنة لإستيعاب 330 طالب  وطالبة .


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خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم للمدرسة لإجراءات الكشف الحراري كإجراء إحترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره .


أكد المحافظ  أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وإنتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الإمتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب .


أضاف  أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب  لإستقبال حالات الإشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وكان محافظ الشرقية قد توجه وبرفقته رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم ، لمدرسة صلاح سالم الإبتدائية والتي تضم 9 لجان  لإستيعاب 125 طالب وطالبة لمتابعة سير إمتحانات اليوم الأول للتعليم التجاري في مادة اللغه العربية وإطمأن من الطلاب علي مستوى الإمتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان.

أكد محافظ الشرقية أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهويه اللازمين ، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه ، وتهيئه الجو المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات في سهولة ويسر.

ومن جانبه أوضح  رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان و أوراق الأسئلة و الإجابة و تأمين غرفة الكنترول و تجهيز الإستراحات المخصصة للمشرفين على الإمتحانات ، والإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال الإمتحانات قبل وبعد كل إمتحان ، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا ، وتوزيع كمامة قطنية ، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء ، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.


وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن إجمالي عدد الطلاب الذين سيؤدون إمتحانات شهادة الدبلومات الفنية   ( تجاري – صناعي – زراعي )  لهذا العام يبلغ 50167 طالب وطالبة  أمام 239 لجنة رئيسية ، مقسمين إلى 20 ألف و 327 طالب وطالبة للتعليم الصناعي ( مهني – 5 سنوات / مزدوج ) أمام 115 لجنة ، و 610 طالب وطالبة للتعليم الزراعي  ( مهني ) أمام 19 لجنة،  28 ألف و185 طالب وطالبة للتعليم التجاري ( فندقية - 5 سنوات ) أمام 105 لجنة.

في أول أيامها..محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية..صور
في أول أيامها..محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية..صور
في أول أيامها..محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية..صور
في أول أيامها..محافظ الشرقية: لا شكاوى من امتحانات الدبلومات الفنية..صور
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